ЗМІ показали, які коштовності викрали з Лувру

З французького Лувру викрали вісім історично цінних ювелірних виробів, серед яких тіари, намиста та сережки, що належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

Про це стало відомо газеті Le Parisien, пише "Європейська правда".

У неділю, 19 жовтня, невідомі проникнули в галерею Аполлона у Луврі. Вони зламали дві вітрини з високим рівнем безпеки та викрали вісім предметів, що мають неоціненну історичну цінність.

За інформацією газети, йдеться про тіару з колекції коштовностей королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії. Цей виріб, висотою 6,2 см і шириною 10,7 см, виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Фото: Le Parisien

Цю коштовність носила королева Гортензія, дочка Жозефіни де Богарне, першої дружини Наполеона, а потім Марія-Амелі де Бурбон-Сицилія, дружина Луї-Філіпа.

Також невідомі викрали намисто з сапфірового ювелірного набору, що належав королеві Марії-Амелі та королеві Гортензії, та сережки з сапфірового ювелірного набору, що належав королеві Марії-Амелі та королеві Гортензії.

Як зазначається, смарагдове намисто та пара смарагдових сережок були подарунком Наполеона своїй другій дружині у березні 1810 року. Намисто прикрашене не менше ніж 32 смарагдами та 1138 діамантами.

Фото: Le Parisien

З музею викрали "реліквійну брошку", яка складена з 94 діамантів і належала імператриці Євгенії.

Також зникла тіара, що належала імператриці Євгенії, яка правила як регентка при Наполеоні. Викрали й великий бант на ліфі імператриці Євгенії.

Фото: Le Parisien

Як повідомлялось раніше, в пограбуванні взяли участь четверо людей: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувались під працівників, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет, який поки не називають.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування здійснили за 7 хвилин. Після цього музей закрили для відвідувачів.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що всі винні у пограбуванні будуть притягнуті до відповідальності.