Мерц в очередной раз исключил возможность сотрудничества с ультраправыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отверг возможность сотрудничества с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на фоне дискуссий в его родной партии о приемлемости такого шага.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комментарии Мерца прозвучали на фоне дискуссии, развернувшейся на прошлой неделе в его правоцентристской партии – Христианско-демократического союза (ХДС) – относительно ее отношения к "АдГ" накануне серии выборов в земельные парламенты в следующем году.

Немецкий канцлер сказал, что "Альтернатива для Германии" заявила о "своем намерении уничтожить ХДС".

"Мы принимаем этот вызов. Теперь мы четко определим содержательную позицию "АдГ". Мы очень четко и определенно дистанцируемся от них. И самое главное, что мы должны противодействовать этому успешной работой правительства", – добавил он.

Мерц добавил, что его консервативная партия "хочет и может выиграть" грядущие земельные выборы, "и мы можем остаться самой сильной политической силой в Германии".

Он также рассказал о необходимости четко отделить консерваторов от ультраправых.

"АдГ" ставит под сомнение основополагающие решения, принятые Федеративной Республикой Германия с 1949 года. Она ставит под сомнение все основополагающие решения, которые мы также помогали формировать. И именно поэтому рука, которую "АдГ" продолжает протягивать, на самом деле является рукой, которая хочет нас уничтожить", – сказал Мерц.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

При этом консервативный блок ХДС/ХСС, который входит в федеральную коалицию, показал один из худших результатов за последние годы.