МИД РФ сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США провели телефонный разговор.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает "Европейская правда".

В МИД РФ указали на "конструктивный" характер разговора.

"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября", – говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом, после которой президент США заявил, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.

Также Трамп не согласился предоставить ракеты Tomahawk Украине.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Будапеште.