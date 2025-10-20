В ЄС призначили спецпосланця для боротьби з "тіньовим флотом" РФ

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що призначила спецпосланця-координатора для того, щоб забезпечити рішучі заходи проти "тіньового флоту" Росії.

Про це вона сказала після зустрічі Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

Вона відзначила, що "тіньовий флот" фінансує війну Росії та слугує стартовим майданчиком для гібридних атак.

"Сьогодні міністри обговорили більш рішучі заходи у відповідь, зокрема надання додаткових повноважень для огляду суден тіньового флоту. Я також призначила спеціального посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу, а також діяти більш оперативно з цих питань", – заявила Каллас.

Вона додала: щоб ще більше скоротити військові витрати Росії, потрібен більш рішучий підхід до боротьби з тіньовим флотом на рівні ЄС".

Раніше повідомляли, що Європейська служба зовнішніх справ запропонувала розширити повноваження держав ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" Росії.

Європейський Союз поступово вживає заходів проти "тіньового флоту" Росії; очікується, що в наступному пакеті санкцій будуть три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів флоту.