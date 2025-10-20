В ЕС назначили спецпосланника для борьбы с "теневым флотом" РФ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что назначила спецпосланника-координатора для того, чтобы обеспечить решительные меры против "теневого флота" России.

Об этом она сказала после встречи Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что "теневой флот" финансирует войну России и служит стартовой площадкой для гибридных атак.

"Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, в частности предоставление дополнительных полномочий для досмотра судов теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора, который будет собирать лучшие практики из разных государств-членов союза, а также действовать более оперативно по этим вопросам", – заявила Каллас.

Она добавила: чтобы еще больше сократить военные расходы России, нужен более решительный подход к борьбе с теневым флотом на уровне ЕС".

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних дел предложила расширить полномочия государств ЕС по досмотру судов так называемого "теневого флота" России.

Европейский Союз постепенно принимает меры против "теневого флота" России; ожидается, что в следующем пакете санкций будут три фирмы, которые выдали фальшивые документы о флаге определенной страны ряду танкеров флота.