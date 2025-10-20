Еврокомиссия предложит дополнительные меры для энергобезопасности Украины

Совет ЕС по иностранным делам обратился к Европейской комиссии с просьбой разработать дополнительные меры для лучшей поддержки энергетической безопасности Украины.

Об этом сказала после встречи Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что на встрече глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о новых террористических атаках России на украинскую энергетическую сеть.

"Россия стремится нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Поэтому сегодня мы пригласили Европейскую комиссию предложить дополнительные меры для лучшей поддержки энергетической безопасности Украины", – сообщила Каллас.

Государства-члены ЕС также договорились обратиться к третьим странам с целью обеспечения ремонтного оборудования и увеличения поставок газа в Украину.

Как сообщала "ЕП", Сибига призвал ЕС помочь Украине пережить четвертую военную зиму на фоне ударов РФ по энергетике, предоставив дополнительные объемы энергоносителей и оборудования.

Также в понедельник стало известно, что накануне зимы Украина получит от Испании 70 генераторов.