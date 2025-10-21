В Сенате хотят вернуться к голосованию за дополнительный бюджет после 20 дней шатдауна
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что пауза в работе федерального правительства из-за отсутствия финансирования затянулась слишком долго и членов Конгресса следует собрать на новое голосование для решения проблемы.
Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".
Понедельник, 20 октября, стал 20-м днем так называемого шатдауна, паузы в работе федерального правительства из-за несогласованного дополнительного финансирования на эти нужды. Это уже третий самый длительный случай в истории страны.
Джон Тьюн заявил, что шатдаун длится уже слишком долго и пора задуматься о том, чтобы члены Конгресса снова вернулись в зал голосования.
Последний раз Палата представителей собиралась на голосование 19 сентября. Тогда приняли так называемый "чистый" документ без дополнительных деталей, обеспечивающий финансирование правительства до 21 ноября, и передали его в Сенат.
С тех пор Тьюн 10 раз вносил его на рассмотрение, и сенаторы от Демократической партии все эти разы блокировали его.
Тьюн также согласился, что пора подумать о продлении периода, который будет покрывать ближайшее дополнительное финансирование, поскольку до 21 ноября остается всего один месяц.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что не планирует снова созывать Палату представителей, прежде чем демократы согласятся поддержать тот проект, который голосами республиканцев одобрили в сентябре.
Джонсон предупредил, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.
В США в последние годы регулярно повторяются ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.
Самый длительный правительственный шатдаун в истории США длился более 35 дней в декабре 2018 года и январе 2019 года во время первого срока президентства Трампа в результате спора о безопасности границ.