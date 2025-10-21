На главном НПЗ Венгрии возник пожар

Ночью на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии вспыхнул пожар, который к обеду пожарным удалось локализовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Пожар вспыхнул на установке перегонки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта, причины инцидента расследуются.

фото читателей издания Telex

MOL сообщила, что были введены протоколы чрезвычайных ситуаций, оценка ущерба продолжается.

Компания добавила, что сосредоточится на обеспечении внутренних поставок топлива и рассматривает возможность использования стратегических резервов.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил во вторник, что он разговаривал с руководством MOL и министром внутренних дел о пожаре.

"Поставки топлива в Венгрии обеспечены", – написал Орбан в социальных сетях, добавив, что обстоятельства пожара расследуются "как можно тщательнее".

Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти, единственный крупный завод по переработке нефти в Венгрии, перерабатывает преимущественно нефть из России.

Венгерские власти заявили, что качество воздуха вокруг нефтеперерабатывающего завода постоянно контролируется и никаких показателей, превышающих нормы, обнаружено не было.

Очевидцы рассказали государственному информационному агентству MTI, что пламя и дым были видны за несколько километров.

Напомним, недавно венгерская компания MOL заявила, что увеличит поставки в Сербию.

Это объявление прозвучало после вступления в силу санкций США в отношении сербской энергетической компании NIS.