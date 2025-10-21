На главном НПЗ Венгрии возник пожар
Новости — Вторник, 21 октября 2025, 14:09 —
Ночью на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии вспыхнул пожар, который к обеду пожарным удалось локализовать.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
Пожар вспыхнул на установке перегонки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта, причины инцидента расследуются.
MOL сообщила, что были введены протоколы чрезвычайных ситуаций, оценка ущерба продолжается.
Компания добавила, что сосредоточится на обеспечении внутренних поставок топлива и рассматривает возможность использования стратегических резервов.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил во вторник, что он разговаривал с руководством MOL и министром внутренних дел о пожаре.
"Поставки топлива в Венгрии обеспечены", – написал Орбан в социальных сетях, добавив, что обстоятельства пожара расследуются "как можно тщательнее".
Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти, единственный крупный завод по переработке нефти в Венгрии, перерабатывает преимущественно нефть из России.
Венгерские власти заявили, что качество воздуха вокруг нефтеперерабатывающего завода постоянно контролируется и никаких показателей, превышающих нормы, обнаружено не было.
Очевидцы рассказали государственному информационному агентству MTI, что пламя и дым были видны за несколько километров.
Напомним, недавно венгерская компания MOL заявила, что увеличит поставки в Сербию.
Это объявление прозвучало после вступления в силу санкций США в отношении сербской энергетической компании NIS.