Міністерка оборони Литви вирішила піти у відставку

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що ухвалила рішення піти у відставку, але перед цим обговорить це питання з президентом Гітанасом Науседею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами міністерки, якщо у неї немає довіри прем'єрки Інги Ругінене та лідера Соціал-демократичної партії Міндаугаса Сінкевічюса, то немає жодних можливостей працювати в уряді.

"Домовилася з президентом Литви, що не подаватиму заяву прем'єр-міністру, не поговоривши з ним. Я маю проєкт заяви і сьогодні поговорю з президентом. Наразі я не бачу жодних причин, які могли б змінити моє рішення, бо це політика", – сказала Шакалієне журналістам.

"Довіра з боку прем'єр-міністра та голови партії – це ті речі, які в основному визначають, чи можеш ти бути делегований для виконання певної роботи", – додала вона.

За словами Шакалієне, вона всіма силами прагнула, щоб оборона Литви фінансувалася належним чином, і щоб оборонні сили були посилені якомога швидше.

Нагадаємо, минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік, а також щодо її нібито зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить повноваження з нагляду за оборонною промисловістю.

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.

Суперечка виникла після того, як після неформального брифінгу в інтернеті з'явилися заяви про те, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Однак останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.