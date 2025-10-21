Министр обороны Литвы решила уйти в отставку

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что приняла решение уйти в отставку, но перед этим обсудит этот вопрос с президентом Гитанасом Науседею.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам министра, если у нее нет доверия премьера Инги Ругинене и лидера Социал-демократической партии Миндаугаса Синкевичюса, то нет никаких возможностей работать в правительстве.

"Договорилась с президентом Литвы, что не буду подавать заявление премьер-министру, не поговорив с ним. У меня есть проект заявления и сегодня я поговорю с президентом. Пока я не вижу никаких причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика", – сказала Шакалиене журналистам.

"Доверие со стороны премьер-министра и председателя партии – это те вещи, которые в основном определяют, можешь ли ты быть делегирован для выполнения определенной работы", – добавила она.

По словам Шакалиене, она всеми силами стремилась, чтобы оборона Литвы финансировалась надлежащим образом, и чтобы оборонные силы были усилены как можно быстрее.

Напомним, на прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений по поводу неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год, а также по поводу ее якобы связей с представителями оборонной промышленности.

В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны лишится полномочий по надзору за оборонной промышленностью.

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер-министр и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.

Спор возник после того, как после неформального брифинга в интернете появились заявления о том, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Однако последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.