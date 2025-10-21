Президент Литви попросив міністерку оборони не квапитись з заявою про відставку

Президент Литви Гітанас Науседа попросив міністерку оборони Довіле Шакалієне не подавати заяву про відставку – принаймні до розмови з прем'єр-міністеркою в середу.

Про це заявив радник президента Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"З президентом було домовлено, що я не подаватиму заяву прем'єр-міністру, не поговоривши з ним. У мене є проєкт заяви", – сказала Шакалієне в Сеймі за кілька годин до зустрічі з Науседою.

Про саму зустріч розповів Дейвідас Матульоніс, радник президента з питань національної безпеки.

За його словами, зустріч тривала майже півтори години і, звичайно, багато говорили про найважливіше питання – про оборонний бюджет.

"Оборонний бюджет є абсолютно найважливішим питанням для нас, він має бути збережений у тому вигляді, в якому він представлений урядом. Другий аспект – міністерка підготувала заяву про відставку, але президент попросив не подавати її до завтрашнього обговорення з прем'єр-міністром. І яким буде рішення, буде залежати від завтрашнього дня", – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік, а також щодо її нібито зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить повноваження з нагляду за оборонною промисловістю.

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.

Суперечка виникла після того, як після неформального брифінгу в інтернеті з'явилися заяви про те, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Однак останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.