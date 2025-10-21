Президент Литвы попросил министра обороны не торопиться с заявлением об отставке

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил министра обороны Довиле Шакалиене не подавать заявление об отставке – по крайней мере до разговора с премьер-министром в среду.

Об этом заявил советник президента Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"С президентом было договорено, что я не буду подавать заявление премьер-министру, не поговорив с ним. У меня есть проект заявления", – сказала Шакалиене в Сейме за несколько часов до встречи с Науседой.

О самой встрече рассказал Дейвидас Матульонис, советник президента по вопросам национальной безопасности.

По его словам, встреча длилась почти полтора часа и, конечно, много говорили о самом важном вопросе – об оборонном бюджете.

"Оборонный бюджет является абсолютно важнейшим вопросом для нас, он должен быть сохранен в том виде, в котором он представлен правительством. Второй аспект – министр подготовила заявление об отставке, но президент попросил не подавать его до завтрашнего обсуждения с премьер-министром. И каким будет решение, будет зависеть от завтрашнего дня", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений относительно неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год, а также относительно ее якобы связей с представителями оборонной промышленности.

В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны потеряет полномочия по надзору за оборонной промышленностью.

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.

Спор возник после того, как после неформального брифинга в интернете появились заявления о том, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Однако последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.