Лавров непокоїться через "теракти" після заяв Польщі про літак Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров каже, що заяви глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про літак лідера Росії Владіміра Путіна можуть вказувати на готовність поляків до терактів.

Про це повідомляє "Коммерсант", пише "Європейська правда".

Лавров коментував слова Сікорського про те, що під час гіпотетичного польоту через територію Польщі до Будапешта на зустріч з президентом США безпеку російського літака не зможуть гарантувати.

"Поляки тепер і самі готові здійснювати терористичні акти", – сказав Лавров.

Він також згадав про рішення польського суду не видавати Німеччині українця Володимира Журавльова, підозрюваного у підриві "Північних потоків".

"Офіційно суд ухвалив рішення, що виправдовує теракт", – заявив Лавров.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив, що якщо кремлівський правитель дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити.

Сікорський зазначив, що не може гарантувати того, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Владіміром Путіним на борту".

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала неприємною ситуацію з тим, що Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може приїхати на зустріч з Трампом на територію Євросоюзу.

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.