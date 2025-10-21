Лавров обеспокоен "терактами" после заявлений Польши о самолете Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о самолете лидера России Владимира Путина могут указывать на готовность поляков к терактам.

Об этом сообщает "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

Лавров комментировал слова Сикорского о том, что во время гипотетического полета через территорию Польши в Будапешт на встречу с президентом США безопасность российского самолета не смогут гарантировать.

"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты", – сказал Лавров.

Он также упомянул о решении польского суда не выдавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

"Официально суд принял решение, оправдывающее теракт", – заявил Лавров.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что "независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту".

Ранее главная дипломатка ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территорию Евросоюза.

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.