СМИ: в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио

Белый дом пока не видит необходимости устраивать встречу между главами дипломатии России и США, о переносе которой ранее писали СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии журналисту Axios Бараку Равиду сказал неназванный представитель Белого дома.

По словам этого представителя, "в ближайшем будущем" президент США не планирует встречаться с Владимиром Путиным, о чем ранее также сообщил источник NBC News.

"Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не является необходимой", – добавил собеседник Axios.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

Конкретных причин отложения встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно того, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны.

По словам источников агентства Reuters, отказ России от немедленного прекращения огня в Украине мог поставить под угрозу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

