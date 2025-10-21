Венс считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС сохранится

Вице-президент Джей Ди Венс во время визита в Израиль во вторник выразил осторожный оптимизм относительно сохранения мирного соглашения между израильской стороной и ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

На пресс-конференции в рамках визита Венс сказал, что события прошлой недели вселяют в него "большой оптимизм относительно того, что перемирие будет соблюдено".

Он при этом добавил, что на пути к долгосрочному миру между Израилем и Газой "будут и подъемы, и спады".

"Будут моменты, когда будет казаться, что дела идут не очень хорошо", – добавил Венс. "Могу ли я со 100% уверенностью сказать, что это сработает? Нет, но сложные вещи не делаются, делая только то, что на 100% точно", – сказал вице-президент США.

Поездка Венса в Израиль происходит в напряженный момент. После заключения в этом месяце перемирия между Израилем и ХАМАС обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В администрации Трампа непублично опасаются, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения.