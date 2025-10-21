Укр Рус Eng

Премʼєр Словаччини обурений, що ЄС хоче завадити зустрічі Трампа й Путіна

Новини — Вівторок, 21 жовтня 2025, 21:25 — Олег Павлюк

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що Європейський Союз повинен усіляко сприяти зустрічі лідерів США та Росії, оскільки саме це дозволить досягти миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Фіцо каже, що йому "сумно бачити" нібито чіткі докази спроб завадити зустрічі американського та російського лідерів у Будапешті "за будь-яку ціну".

Серед іншого, він згадав "міністра закордонних справ країни-члена ЄС", який допустив арешт Путіна в разі прольоту над її територією, а також нібито тиск на Угорщину для виконання міжнародного ордеру на арешт господаря Кремля.

"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні в наївній вірі, що таким чином можна послабити і навіть перемогти Росію", – написав Фіцо.

Словацький премʼєр вважає, що Євросоюз повинен "зробити все, щоб зустріч Трампа і Путіна відбулася в Будапешті без перешкод і якомога швидше", якщо він "справді хоче швидкого миру в Україні".

Раніше ЗМІ написали, що підготовку двосторонньої зустрічі лідерів США та Росії у Будапешті було призупинено.

За словами джерел агентства Reuters, відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

Крім того, Білий дім наразі не бачить необхідності влаштовувати зустріч між главами дипломатій Росії та США, про перенесення якої раніше писали ЗМІ.

