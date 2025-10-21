Премьер Словакии возмущен тем, что ЕС хочет помешать встрече Трампа и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский Союз должен всячески способствовать встрече лидеров США и России, поскольку именно это позволит достичь мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Фицо говорит, что ему "грустно видеть" якобы четкие доказательства попыток помешать встрече американского и российского лидеров в Будапеште "любой ценой".

Среди прочего, он упомянул "министра иностранных дел страны-члена ЕС", который допустил арест Путина в случае пролета над ее территорией, а также якобы давление на Венгрию для выполнения международного ордера на арест хозяина Кремля.

"Я всегда утверждал, что ЕС превратился в военный кабинет, что значительная часть государств-членов ЕС поддерживает войну в Украине в наивной вере, что таким образом можно ослабить и даже победить Россию", – написал Фицо.

Словацкий премьер считает, что Евросоюз должен "сделать все, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась в Будапеште без препятствий и как можно скорее", если он "действительно хочет быстрого мира в Украине".

Ранее СМИ написали, что подготовка двусторонней встречи лидеров США и России в Будапеште была приостановлена.

По словам источников агентства Reuters, отказ России от немедленного прекращения огня в Украине мог поставить под угрозу саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Кроме того, Белый дом пока не видит необходимости устраивать встречу между главами дипломатии России и США, о переносе которой ранее писали СМИ.