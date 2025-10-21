ЗМІ: директорка Лувру після пограбування подала у відставку, але їй відмовили

Після резонансного викрадення коштовностей з музею Лувру його директорка Лоранс де Кар подала заяву про відставку, але Єлисейський палац відмовився її приймати.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось видання Le Figaro.

За інформацією Le Figaro, де Кар подала у відставку після пограбування, але міністерка культури Франції Рашида Даті та президент Емманюель Макрон підтвердили підтримку її кандидатури та відхилили заяву.

У приватній розмові Макрон пояснив такий крок тим, що звільнення директорки Лувру може "зупинити динаміку реконструкції музею", яка триває нині.

Очільниця французького Мінкульту так само відстоювала де Кар під час зустрічі з представниками профспілок культурних установ у вівторок, пише Le Figaro.

У середу, як відомо, директорка Лувру має зʼявитись у Сенаті.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.