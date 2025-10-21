СМИ: директор Лувра после ограбления подала в отставку, но ей отказали

После резонансного похищения драгоценностей из музея Лувра его директор Лоранс де Кар подала заявление об отставке, но Елисейский дворец отказался его принимать.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнало издание Le Figaro.

По информации Le Figaro, де Кар подала в отставку после ограбления, но министр культуры Франции Рашида Дати и президент Эммануэль Макрон подтвердили поддержку ее кандидатуры и отклонили заявление.

В частной беседе Макрон объяснил такой шаг тем, что увольнение директора Лувра может "остановить динамику реконструкции музея", которая продолжается сейчас.

Глава французского Минкульта также отстаивала де Кар во время встречи с представителями профсоюзов культурных учреждений во вторник, пишет Le Figaro.

В среду, как известно, директор Лувра должна появиться в Сенате.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.