У Франції оцінили вартість прикрас, викрадених з Лувру

Куратор Лувру оцінив економічні збитки внаслідок резонансного викрадення коштовностей минулої неділі у 88 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RTL у вівторок сказала прокурорка Парижа Лора Беккуа.

Наведена Беккуа оцінка у 88 мільйонів євро – це перша орієнтовна сума викраденого під час пограбування Лувру.

"Ця сума справді вражає, але слід пам'ятати, що це економічний збиток, він не йде в жодне порівняння з історичним збитком, заподіяним цією крадіжкою", – додала вона.

Прокурорка також висловила сподівання, що зловмисники не вирішать "розібрати" та "переплавити" коштовності, аби продати їх.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що винних впіймають і притягнуть до відповідальності. Пошук злодіїв досі триває.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.