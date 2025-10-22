Прем’єрка Литви відправляє у відставку міністерку оборони

Прем’єрка Литви Інга Ругінене ініціювала відставку міністерки оборони Довіле Шакалієне.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою Ругінене оголосила, що ініціює відставку міністерки оборони Довіле Шакалієне.

На запитання про те, чому міністерка втратила її довіру і що є причинами рішення, Ругінене сказала, що передусім це була "брехня", і те, що Шакалієне не вписалася у команду.

"Третє – це різні деталі. Події, що сталися за останні тижні, стали просто останньою краплею. Але певні моменти назріли раніше. Можливо, це рішення сталося швидше, ніж могло, але напевно воно було неуникним", – сказала Ругінене.

Вона відкинула зауваження щодо того, що станом на 1 жовтня для витрат на оборону у новому бюджеті закладалася справді менша сума, аніж анонсували 15 жовтня, та сказала, що формування бюджету тоді ще тривало, і це "нормальний процес".

Ругінене зазначила, що обговорювала з Науседою кілька потенційних кандидатур на посаду, але не стала уточнювати, чи може це бути хтось із заступників Шакалієне.

Також вона визнала, що нового міністра слід призначити якнайшвидше, і що це напевно станеться швидше, аніж з міністром культури.

Тимчасово обов’язки міністра оборони буде виконувати очільник МВС Владиславас Кондратовічюс.

Радник президента Науседи Дейвідас Матуліоніс зазначив, що важливо призначити нового міністра якнайшвидше, та висловив сподівання, що після подальших дискусій у Сеймі поточна заявлена сума на оборону у бюджеті, 5,38% ВВП, не зміниться.

Напередодні президент Гітанас Науседа попросив міністерку оборони Довіле Шакалієне не квапитися із заявою про відставку – принаймні до розмови з прем'єр-міністеркою в середу.

Нагадаємо, минулого тижня Ругінене зажадала від Шакалієне пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для інфлюенсерів у соціальних мережах про оборонний бюджет на 2026 рік, а також щодо її нібито зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить повноваження з нагляду за оборонною промисловістю.

Хоча Шакалієне заявила, що нічого не знала про неофіційну зустріч, прем'єрка і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкевічюс заявили, що більше не довіряють їй.

Суперечка виникла після того, як після неформального брифінгу в інтернеті з'явилися заяви про те, що уряд не виконує свою обіцянку виділити 5% ВВП на оборону. Однак останній проєкт державного бюджету передбачає виділення 5,38% ВВП, або 4,79 млрд євро, на оборонні витрати.