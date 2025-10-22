Премьер Литвы отправляет в отставку министра обороны

Премьер Литвы Инга Ругинене инициировала отставку министра обороны Довиле Шакалиене.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После встречи с президентом Гитанасом Науседой Ругинене объявила, что инициирует отставку министра обороны Довиле Шакалиене.

На вопрос о том, почему министр потеряла ее доверие и что является причинами решения, Ругинене сказала, что прежде всего это была "ложь", и то, что Шакалиене не вписалась в команду.

"Третье – это различные детали. События, произошедшие за последние недели, стали просто последней каплей. Но определенные моменты назрели раньше. Возможно, это решение произошло быстрее, чем могло, но наверняка оно было неизбежным", – сказала Ругинене.

Она отвергла замечания относительно того, что по состоянию на 1 октября для расходов на оборону в новом бюджете закладывалась действительно меньшая сумма, чем анонсировали 15 октября, и сказала, что формирование бюджета тогда еще продолжалось, и это "нормальный процесс".

Ругинене отметила, что обсуждала с Науседой несколько потенциальных кандидатур на эту должность, но не стала уточнять, может ли это быть кто-то из заместителей Шакалиене.

Также она признала, что нового министра следует назначить как можно скорее, и что это наверняка произойдет быстрее, чем с министром культуры.



Временно обязанности министра обороны будет исполнять глава МВД Владиславас Кондратовичюс.



Советник президента Науседы Дейвидас Матулионис отметил, что важно назначить нового министра как можно скорее, и выразил надежду, что после дальнейших дискуссий в Сейме текущая заявленная сумма на оборону в бюджете, 5,38% ВВП, не изменится.

Накануне президент Гитанас Науседа попросил министра обороны Довиле Шакалиене не торопиться с заявлением об отставке – по крайней мере до разговора с премьер-министром в среду.

Напомним, на прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений относительно неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год, а также относительно ее якобы связей с представителями оборонной промышленности.

В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны потеряет полномочия по надзору за оборонной промышленностью.

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.

Спор возник после того, как после неформального брифинга в интернете появились заявления о том, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Однако последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.