Глава МЗС Чехії закликав зупинити путінізм після нічного обстрілу РФ України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив новий масований нічний обстріл України з боку Росії, назвавши його черговим доказом того, що Кремль не прагне миру.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х в середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, нічний напад Росії на Україну є ще одним доказом того, що Путін хоче війни.

"Він зневажає пропозиції про перемир'я. Тому необхідно зупинити путінізм", – заявив Ліпавський.

Очільник чеської дипломатії підкреслив необхідність посилення української та європейської безпеки, особливо напередодні зимового періоду.

Він закликав партнерів якнайшвидше надати Україні боєприпаси, системи ППО та енергетичне обладнання, щоб запобігти новій гуманітарній кризі на континенті.

"Перед наближенням зими поставити Україні боєприпаси, системи протиповітряної оборони та енергетичне обладнання. Інакше ми ризикуємо гуманітарною кризою в Європі", – написав Ліпавський.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після масованого російського удару вночі 22 жовтня заявила про незмінну підтримку України Євросоюзом, а також показала, як провела цю ніч у Києві.

Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.