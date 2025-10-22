Глава МИД Чехии призвал остановить путинизм после ночного обстрела РФ Украины
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко осудил новый массированный ночной обстрел Украины со стороны России, назвав его очередным доказательством того, что Кремль не стремится к миру.
Об этом Липавский написал в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".
По словам министра, ночное нападение России на Украину является еще одним доказательством того, что Путин хочет войны.
"Он презирает предложения о перемирии. Поэтому необходимо остановить путинизм", – заявил Липавский.
Глава чешской дипломатии подчеркнул необходимость усиления украинской и европейской безопасности, особенно накануне зимнего периода.
Он призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине боеприпасы, системы ПВО и энергетическое оборудование, чтобы предотвратить новый гуманитарный кризис на континенте.
"Перед приближением зимы поставить Украине боеприпасы, системы противовоздушной обороны и энергетическое оборудование. Иначе мы рискуем гуманитарным кризисом в Европе", – написал Липавский.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после массированного российского удара ночью 22 октября заявила о неизменной поддержке Украины Евросоюзом, а также показала, как провела эту ночь в Киеве.
Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.