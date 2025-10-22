Президент Литвы подписал указ об увольнении министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об увольнении Довиле Шакалиене с должности министра обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Временно исполнять обязанности главы Министерства обороны поручено министру внутренних дел Владиславу Кондратовичу.

Указ президента вступит в силу в четверг, 23 октября.

Как сообщалось, в среду премьер-министр Инга Ругинене на встрече с президентом заявила, что направит ему прошение об увольнении министра обороны. Говоря о причинах потери доверия, глава правительства выделила ложь Шакалиене и жалобы сотрудников министерства.

В свою очередь, после встречи премьер-министра и президента Шакалиене сообщила, что сама написала заявление об отставке. Политик признала, что больше не видит возможности работать с нынешним главой правительства, подчеркнув, что у них "разное принципиальное понимание того, как следует укреплять оборону".

Социал-демократка, которая покидает пост министра обороны, заявила, что ее обязанности мог бы временно взять на себя один из нынешних заместителей министра – по ее словам, это мог бы быть Каролис Алекса.

Премьер-министр Инга Ругинене отметила, что постарается как можно скорее найти нового руководителя Министерства обороны.

Напомним, на прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений относительно неформального брифинга Министерства обороны для инфлюенсеров в социальных сетях об оборонном бюджете на 2026 год, а также относительно ее якобы связей с представителями оборонной промышленности.

В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны потеряет полномочия по надзору за оборонной промышленностью.

Хотя Шакалиене заявила, что ничего не знала о неофициальной встрече, премьер и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс заявили, что больше не доверяют ей.

Спор возник после того, как после неформального брифинга в интернете появились заявления о том, что правительство не выполняет свое обещание выделить 5% ВВП на оборону. Однако последний проект государственного бюджета предусматривает выделение 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, на оборонные расходы.