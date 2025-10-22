Великобритания назначила нового посла в Украине

Новым послом Великобритании в Украине станет Нил Кромптон.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает "Европейская правда".

"Нил Кромптон, кавалер ордена Британской империи, назначен Послом Его Величества в Украине вместо Мартина Харриса, кавалера ордена Британской империи, который переходит на другую должность в дипломатической службе", – говорится в сообщении.

Нил Кромптон в резиденции посла Британии в Эр-Рияде

В ведомстве сообщили, что Кромптон приступит к исполнению своих обязанностей в октябре 2025 года.

До назначения на должность посла в Украине он в течение пяти лет был послом Британии в Саудовской Аравии.

До этого, с 2015 по 2019 год возглавлял директорат МИД Британии по Ближнему Востоку и Северной Африке.

А в 2014 году, когда началась российско-украинская война, Кромптон возглавлял директорат МИД по Восточной Европе и Центральной Азии.

В целом же свою карьеру в МИД Великобритании Нил Кромптон начал в 1995 году.

Напомним, посол Британии Мартин Харрис в сентябре завершил работу в Украине после двух лет в должности. Его предшественница Мелинда Симмонс недавно возглавила посольство в Польше.