Зеленський прокоментував нову пропозицію європейців для зупинки бойових дій

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що європейські країни виступили з пропозицією для зупинки бойових дій, але, за його словами, вона поки перебуває на етапі обговорення.

Про це глава держави сказав у середу на пресконференції під час візиту до Швеції, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, деякі європейські країни хочуть представити "свій погляд" для припинення бойових дій.

"Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", – повідомив президент.

За його словами, главі держави відомі "певні кроки" з цього плану, але його ще потрібно обговорити.

"Це ще не зроблено. Є певні пропозиції, і я дуже вітаю, коли наші справжні, стратегічні друзі пропонують свою допомогу", – додав він.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення бойових дій Росії на нинішніх лініях бойових дій.

Ця пропозиція, за даними агентства, перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори про зупинку війни.

Європейські лідери заявили у вівторок, що вони "рішуче підтримують" негайне припинення війни Росії в Україні на існуючих позиціях, щоб створити умови для мирних переговорів.