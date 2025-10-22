Зеленский прокомментировал новое предложение европейцев для остановки боевых действий

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что европейские страны выступили с предложением для остановки боевых действий, но, по его словам, оно пока находится на этапе обсуждения.

Об этом глава государства сказал в среду на пресс-конференции во время визита в Швецию, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, некоторые европейские страны хотят представить "свой взгляд" для прекращения боевых действий.

"Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня", – сообщил президент.

По его словам, главе государства известны "определенные шаги" из этого плана, но его еще нужно обсудить.

"Это еще не сделано. Есть определенные предложения, и я очень приветствую, когда наши настоящие, стратегические друзья предлагают свою помощь", – добавил он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению боевых действий России на нынешних линиях боевых действий.

Это предложение, по данным агентства, перекликается с призывами Трампа, сделанными на прошлой неделе, немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях, прежде чем начинать переговоры об остановке войны.

Европейские лидеры заявили во вторник, что они "решительно поддерживают" немедленное прекращение войны России в Украине на существующих позициях, чтобы создать условия для мирных переговоров.