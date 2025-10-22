Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції у середу обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави повідомив, що Україна дуже зацікавлена в копродукції з компанією Saab, зокрема, у спільному виробництві дронів.

"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем’єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", – повідомив Зеленський.

Зазначимо, прем’єр Швеції після зустрічі з Зеленським у середу оголосив про підписання листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen, виробником яких також є компанія Saab.

Нещодавно Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.