Зеленский в Швеции обсудил копродукцию дронов с компанией Saab

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию в среду обсудил совместное производство дронов со шведской компанией Saab.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сообщил, что Украина очень заинтересована в копродукции с компанией Saab, в частности, в совместном производстве дронов.

"У нас сегодня одни из лучших дронов в мире. Мы будем масштабироваться, и со Швецией в партнерстве. Мы сегодня говорили об этом с премьер-министром, и с руководством и владельцами компании Saab", – сообщил Зеленский.

Отметим, премьер Швеции после встречи с Зеленским в среду объявил о подписании письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen, производителем которых также является компания Saab.

Недавно Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.