В НАТО говорят, что Россия стала более осторожной после налета дронов на Польшу

Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Гринкевич, генерал ВВС США, заявил, что реакция НАТО стала сигналом для Москвы.

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть более осторожными, что они осознают, что в нескольких случаях они приблизились к границе или пересекли ее, особенно если учесть инцидент с беспилотниками в Польше", – сказал он.

В то же время он выразил уверенность, что россияне и дальше будут продолжать применять гибридные подходы, чтобы бросить вызов Альянсу.

Что касается инцидента в Эстонии, Министерство обороны России отрицало, что самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. Что касается инцидента в Польше, Москва заявила, что ее беспилотники участвовали в ударах по Украине и не были нацелены на Польшу.

После того, как самолеты покинули воздушное пространство Эстонии, "они улетели очень далеко и облетели Эстонию", – сказал Гринкевич.

"На мой взгляд, это свидетельствует о том, что они понимали, что мы будем реагировать, что мы способны реагировать, и что они не хотели, чтобы ситуация повторилась", – добавил он.

С момента первых вторжений российских дронов в Польшу в сентябре североевропейские страны-члены НАТО зарегистрировали по меньшей мере еще 38 инцидентов в Скандинавии, Бельгии и странах Балтии, по данным Вашингтонского центра анализа европейской политики. Россия неоднократно отрицала причастность к этим инцидентам.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства Россией, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Перед этим чешский президент Петр Павел выражал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.