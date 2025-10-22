Президент Сербії заявив про "терористичний акт" після стрілянини біля парламенту

У середу біля будівлі сербського парламенту в Белграді сталась стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення – президент Александар Вучич назвав подію терористичним актом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Перед парламентом Сербії встановлене наметове містечко прихильників Вучича у той час, як в країні тривають антиурядові протести.

На відео, опублікованому в соціальній мережі X, чути постріли. Також видно пожежу в наметовому містечку: там піднявся чорний дим. За даними місцевих ЗМІ, в результаті стрілянини був поранений чоловік, він перебував у важкому стані.

💥 Shooting at the Serbian Parliament building in Belgrade!



A 70-year-old man opened fire, injuring a random passerby in the thigh. Afterwards, he set fire to a tent of supporters of President Aleksandar Vučić and threw a handful of bullets into the flames.



The injured… pic.twitter.com/FIilYQEMeb – NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Вучич повідомив, що підозрюваний – пенсіонер з Белграда. Він був заарештований.

"Він здійснив – це моя політична оцінка, а також оцінка як юриста – жахливий терористичний акт проти інших людей і чужого майна; він створив загальну небезпеку. Остаточна юридична кваліфікація цього діяння буде надана компетентним органом прокуратури", – заявив Вучич на пресконференції незабаром після стрілянини.

"Це було питанням часу, коли це станеться... Було безліч закликів до цього", – сказав Вучич, який неодноразово звинувачував протестувальників у насильстві.

Студенти, які планують ще одну велику акцію протесту 31 жовтня, заявили в дописі на X, що їхня стратегія "ніколи не була шляхом насильства".

Протести почалися в листопаді минулого року після того, як в місті Новий Сад обвалився навіс залізничного вокзалу, в результаті чого загинули 16 осіб, включаючи двох маленьких дітей, а кілька інших отримали важкі травми.

Уряд заперечує будь-яку провину, незважаючи на звинувачення у корупції під час реконструкції вокзалу.

Нагадаємо, у резолюції, ухваленій у середу, Європейський парламент рішуче засудив політичну поляризацію та державні репресії в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді.

Читайте також: Переворот за методичками РФ: чому влада Сербії звинувачує ЄС у підготовці "майдану".