Президент Сербии заявил о "террористическом акте" после стрельбы возле парламента

В среду возле здания сербского парламента в Белграде произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения – президент Александар Вучич назвал ее террористическим актом.

Перед парламентом Сербии установлен палаточный городок сторонников Вучича в то время, как в стране продолжаются антиправительственные протесты.

На видео, опубликованном в социальной сети X, слышны выстрелы. Также виден пожар в палаточном городке: там поднялся черный дым. По данным местных СМИ, в результате стрельбы был ранен мужчина, он находился в тяжелом состоянии.

💥 Shooting at the Serbian Parliament building in Belgrade!



A 70-year-old man opened fire, injuring a random passerby in the thigh. Afterwards, he set fire to a tent of supporters of President Aleksandar Vučić and threw a handful of bullets into the flames.



The injured… pic.twitter.com/FIilYQEMeb – NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Вучич сообщил, что подозреваемый – пенсионер из Белграда. Он был арестован.

"Он совершил – это моя политическая оценка, а также оценка как юриста – ужасный террористический акт против других людей и чужого имущества; он создал общую опасность. Окончательная юридическая квалификация этого деяния будет дана компетентным органом прокуратуры", – заявил Вучич на пресс-конференции вскоре после стрельбы.

"Это был вопрос времени, когда это произойдет... Было множество призывов к этому", – сказал Вучич, который неоднократно обвинял протестующих в насилии.

Студенты, которые планируют еще одну крупную акцию протеста 31 октября, заявили в посте на X, что их стратегия "никогда не была путем насилия".

Протесты начались в ноябре прошлого года после того, как в городе Новый Сад обрушился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, включая двух маленьких детей, а несколько других получили тяжелые травмы.

Правительство отрицает любую вину, несмотря на обвинения в коррупции во время реконструкции вокзала.

Напомним, в резолюции, принятой в среду, Европейский парламент решительно осудил политическую поляризацию и государственные репрессии в Сербии через год после трагедии в Новом Саде.

