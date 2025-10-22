Прем'єр Швеції показав, як Зеленський посидів у Gripen 

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував фото, на якому президент Володимир Зеленський сидить за штурвалом шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський посидів у винищувачі Gripen під час свого візиту у середу у шведське місто Лінчепінг, де він провів зустріч з Крістерссоном.

"Зараз посадка", – прокоментував шведський прем’єр фотографію, на якій Володимир Зеленський сидить у літаку.

У Лінчепінгу Зеленський зустрівся, зокрема, із власником шведської аерокосмічної та оборонної компанії Saab Маркусом Валленбергом і генеральним директором Мікаелем Йоханссоном.

Президент заявив, що Україна розраховує на стратегічне партнерство із Saab і зацікавлена в розвитку спільного оборонного виробництва.

У середу прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Крістерссон вважає можливим розпочати постачання Gripen до України протягом трьох років.

Зеленський під час візиту до Швеції у середу також обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.