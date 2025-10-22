Прем'єр Швеції показав, як Зеленський посидів у Gripen
Новини — Середа, 22 жовтня 2025, 19:31 —
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував фото, на якому президент Володимир Зеленський сидить за штурвалом шведського винищувача Gripen, який виробляє компанія Saab.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зеленський посидів у винищувачі Gripen під час свого візиту у середу у шведське місто Лінчепінг, де він провів зустріч з Крістерссоном.
"Зараз посадка", – прокоментував шведський прем’єр фотографію, на якій Володимир Зеленський сидить у літаку.
Now boarding pic.twitter.com/gPvRSk0ZZS– Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
У Лінчепінгу Зеленський зустрівся, зокрема, із власником шведської аерокосмічної та оборонної компанії Saab Маркусом Валленбергом і генеральним директором Мікаелем Йоханссоном.
Президент заявив, що Україна розраховує на стратегічне партнерство із Saab і зацікавлена в розвитку спільного оборонного виробництва.
У середу прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.
Крістерссон вважає можливим розпочати постачання Gripen до України протягом трьох років.
Зеленський під час візиту до Швеції у середу також обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.