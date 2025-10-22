Премьер Швеции показал, как Зеленский посидел в Gripen
Новости — Среда, 22 октября 2025, 19:31 —
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал фото, на котором президент Владимир Зеленский сидит за штурвалом шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Зеленский посидел в истребителе Gripen во время своего визита в среду в шведский город Линчепинг, где он провел встречу с Кристерссоном.
"Сейчас посадка", – прокомментировал шведский премьер фотографию, на которой Владимир Зеленский сидит в самолете.
Now boarding pic.twitter.com/gPvRSk0ZZS– Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
В Линчепинге Зеленский встретился, в частности, с владельцем шведской аэрокосмической и оборонной компании Saab Маркусом Валленбергом и генеральным директором Микаэлем Йоханссоном.
Президент заявил, что Украина рассчитывает на стратегическое партнерство с Saab и заинтересована в развитии совместного оборонного производства.
В среду премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.
Кристерссон считает возможным начать поставки Gripen в Украину в течение трех лет.
Зеленский во время визита в Швецию в среду также обсудил совместное производство дронов со шведской компанией Saab.