Литва выразила протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства метеозондами

Министерство иностранных дел Литвы сообщило в среду, что Вильнюс выразил протест Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление литовского МИД.

Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в министерство и вручили ему ноту протеста в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства.

В частности, 21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.

"Инцидент создал угрозу гражданской авиации и общественной безопасности, а из-за нарушения нормальной работы Вильнюсского аэропорта был также нанесен финансовый ущерб", – заявили в МИД Литвы.

Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что нарушение государственной границы является грубым нарушением международного права, призвало Беларусь обеспечить надлежащий контроль своего воздушного пространства, напомнило о предыдущих случаях нарушений литовского воздушного пространства со стороны Беларуси, потребовало провести расследование и предотвратить дальнейшие инциденты.

Также МИД Литвы предупредило, что в случае повторения незаконных нарушений воздушного пространства Литва оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

В среду в Литве пообещали закрыть границу с Беларусью, если инциденты с метеокулями повторятся.