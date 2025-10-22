Комитет Сената США одобрил три законопроекта для давления на РФ и поддержки Украины

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законодательные инициативы, направленные против России из-за войны, которую начала РФ против Украины, среди них – предложение признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом "Суспильному" сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин, пишет "Европейская правда".

Речь идет, в частности, о законопроекте "СТОП Россия и Китай"; законопроекте о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины; и законопроекте о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.

Председатель комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановки работы правительства.

"Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно, вопрос, который сейчас является центральным, и это одно из того, что мы можем сделать. Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня", – сказал сенатор.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в своем Telegram кратко раскрыла суть трех инициатив.

Закон S.2805 об объявлении РФ государством-спонсором терроризма предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона госсекретарь США должен представить Конгрессу США отчет, который должен установить и подтвердить, что украинские дети, похищенные Россией с момента полномасштабного вторжения, воссоединились со своими семьями/опекунами; продолжается процесс реинтеграции таких детей в украинское общество.

Если госсекретарь США не может это подтвердить, он немедленно признает РФ государством-спонсором терроризма.

Законопроект S.2918 о введении закона "REPO" предусматривает перевод всех замороженных российских суверенных активов в размере примерно $5 млрд, находящихся под юрисдикцией США, на счет с начислением процентов.

Документ призывает президента США перенаправлять не менее $250 млн с этого счета в пользу Украины каждые 90 дней.

Законопроект S.2657 "СТОП Россия и Китай" должен помешать поддержке войны РФ со стороны Китая в координации с союзниками и партнерами США, в частности через перекрытие финансовых каналов и санкции в отношении организаций и лиц КНР, участвующих в экспорте оружия и технологий двойного использования в Россию.

Напомним, 16 октября лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

В тот же день американский президент провел беседу с Путиным, после которой заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против прибыли России от энергоресурсов.

Уже через несколько дней Тьюн заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров в Сенате США отложили.