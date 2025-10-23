Президентка Єврокомісії привітала нафтові санкції США проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення США про санкції проти "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх компаній, що стали першими санкціями проти РФ за часів другої адміністрації Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн зазначила, що мала розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та вітає рішення США про санкції проти російських нафтових гігантів на тлі ігнорування Росією дипломатичних зусиль для припинення війни.

"Разом з очікуваним ухваленням 19-го пакета санкцій ЄС це буде чітким сигналом з обох боків Атлантики про те, що ми зберігаємо колективний тиск на агресора", – зазначила президентка Єврокомісії.

Appreciated this evening’s call with @SecScottBessent and the Treasury decision to sanction major Russian oil companies in the face of Russia’s lack of commitment to the peace process.



With the imminent adoption of the EU’s 19th package, this is a clear signal from both sides… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2025

Посол України в США зазначила, що санкції Трампа відповідають позиції "мир завдяки силі".

Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.

У спілкуванні з репортерами Трамп сказав, що поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Перед цим надходила низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, може не відбутися – через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги щодо того, як має закінчитися російсько-українська війна.