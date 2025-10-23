Президент Еврокомиссии приветствовала нефтяные санкции США против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение США о санкциях против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, которые стали первыми санкциями против РФ во время второй администрации Трампа.

Фон дер Ляйен отметила, что провела беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом и приветствует решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов на фоне игнорирования Россией дипломатических усилий по прекращению войны.

"Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление на агрессора", – отметила президент Еврокомиссии.

Посол Украины в США отметила, что санкции Трампа соответствуют позиции "мир благодаря силе".

Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.

В общении с репортерами Трамп сказал, что пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште, и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Перед этим поступал ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, может не состояться – из-за того, что Россия продолжает придерживаться своих максималистских требований относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.