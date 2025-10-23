Президент Еврокомиссии приветствовала нефтяные санкции США против России
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение США о санкциях против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, которые стали первыми санкциями против РФ во время второй администрации Трампа.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.
Фон дер Ляйен отметила, что провела беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом и приветствует решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов на фоне игнорирования Россией дипломатических усилий по прекращению войны.
"Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление на агрессора", – отметила президент Еврокомиссии.
Appreciated this evening’s call with @SecScottBessent and the Treasury decision to sanction major Russian oil companies in the face of Russia’s lack of commitment to the peace process.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2025
With the imminent adoption of the EU’s 19th package, this is a clear signal from both sides…
Посол Украины в США отметила, что санкции Трампа соответствуют позиции "мир благодаря силе".
Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.
В общении с репортерами Трамп сказал, что пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште, и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.
Перед этим поступал ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, может не состояться – из-за того, что Россия продолжает придерживаться своих максималистских требований относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.