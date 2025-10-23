Поліція Лондона тестує дрони як "перших реагувальників" на екстрені виклики

Поліція Лондона почала використовувати дрони для реагування на екстрені виклики.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Лондонські правоохоронці виявили, що безпілотні апарати можуть швидше дістатися місця злочину і передавати відеозаписи співробітникам, які реагують на виклик, що допомагає їм ідентифікувати і локалізувати підозрюваних.

Експеримент, відомий як "Дрон як перший реагувальник", було розпочато в північному районі Лондона Ізлінгтон. Столична поліція планує до кінця року розширити його на два додаткові об'єкти в столиці.

Як зазначається, дрони, що зберігаються в ящиках на дахах поліцейських будівель, можуть бути дистанційно задіяні в разі інцидентів. Після підльоту над місцем події живі зображення передаються в режимі реального часу до диспетчерської або до співробітників, які прямують до місця події, через мобільні пристрої.

Столична поліція заявила, що дрони будуть підтримувати низку потреб поліції, включно із пошуком зниклих людей, відстеженням підозрюваних і збором доказів з місця події.

20 жовтня писали, що війська Великої Британії отримали нові повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни.

А після того, як 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі, Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Окрім цього, у зв’язку з тим, що невідомі дрони часто порушують роботу аеропортів Німеччини, цим земельний уряд Баварії схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.