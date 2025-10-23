Полиция Лондона тестирует дроны как "первых реагирующих" на экстренные вызовы

Полиция Лондона начала использовать дроны для реагирования на экстренные вызовы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Лондонские правоохранители обнаружили, что беспилотные аппараты могут быстрее добраться до места преступления и передавать видеозаписи сотрудникам, реагирующим на вызов, что помогает им идентифицировать и локализовать подозреваемых.

Эксперимент, известный как "Дрон как первый реагирующий", был начат в северном районе Лондона Излингтон. Столичная полиция планирует до конца года расширить его на два дополнительных объекта в столице.

Как отмечается, дроны, хранящиеся в ящиках на крышах полицейских зданий, могут быть дистанционно задействованы в случае инцидентов. После подлета над местом происшествия живые изображения передаются в режиме реального времени в диспетчерскую или сотрудникам, направляющимся к месту происшествия, через мобильные устройства.

Столичная полиция заявила, что дроны будут поддерживать ряд потребностей полиции, включая поиск пропавших людей, отслеживание подозреваемых и сбор доказательств с места происшествия.

20 октября писали, что войска Великобритании получили новые полномочия сбивать дроны, которые угрожают военным базам страны.

А после того, как 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши, Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Кроме того, в связи с тем, что неизвестные дроны часто нарушают работу аэропортов Германии, земельное правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.