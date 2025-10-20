Британські солдати зможуть збивати безпілотники над військовими об'єктами

Війська Великої Британії отримають нові повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни.

Про це пише The Telegraph із посиланням на слова міністра оборони країни Джона Гілі, передає "Європейська правда".

Очікується, що в понеділок, 20 жовтня, глава Міноборони Британії оприлюднить своє бачення щодо захисту найважливіших військових баз країни у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

У це бачення зокрема входять нові повноваження щодо збиття дронів, які загрожують військовим базам країни.

Водночас співрозмовник видання зазначив, що британський уряд "не відкидає можливості поширення цих повноважень на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти".

"Ми завжди будемо робити все необхідне для забезпечення безпеки британського народу, і в даний момент ми розробляємо нові повноваження – які будуть закріплені в законі про збройні сили – для збивання невідомих безпілотників над військовими об'єктами Великої Британії", – заявить Гілі.

Як зазначається, наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати наближення безпілотників, перехоплювати сигнал і силоміць змінювати їх курс . Воно також може порушувати сигнал GPS.

Однак нова пропозиція надасть солдатам або поліції Міністерства оборони "кінетичну опцію" збивати їх на місці, що зараз вони можуть робити лише в екстремальних обставинах.

Нагадаємо, у вересні Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Це сталося після того, як 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Українські військові вже розгорнули місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.

Окрім цього, у зв’язку з тим, що невідомі дрони часто порушують роботу аеропортів Німеччини, цим земельний уряд Баварії схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.

Проте у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.