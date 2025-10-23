В Ірландії тривають антиміграційні протести, є затримані

В Ірландії заарештували понад 20 людей під час третьої ночі протестів у Дубліні поблизу будівлі, в якій проживають шукачі притулку.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У ніч проти 23 жовтня у Дубліні заарештували 23 людини після багатогодинного протистояння з ірландською поліцією. Сотні протестувальників зіткнулися з близько 40 поліцейськими під час третьої ночі протистоянь, які розпочалися після ймовірного сексуального насильства над 10-річною дівчинкою.

Деякі протестувальники кидали в правоохоронців камінням, фаєрами, скляними пляшками та дерев'яними дошками. Протестувальники вивішували ірландські прапори, скандували антиімміграційні гасла і кидали каміння.

Фото: The Guardian

Підрозділ громадського порядку відтіснив натовп далі від готелю, наступаючи на нього зі щитами.

Хоча значна частина натовпу розійшлася протягом ночі, поліція розгорнула додатковий підрозділ громадського порядку за тими, хто залишився на протесті, незабаром після 22:00.

Кілька осіб, які опинилися між двома підрозділами, були затримані під час спроби втечі.

Комісар поліції Джастін Келлі сказав, що заворушення не були мирною демонстрацією, а "насильством з метою пошкодити будівлю Citywest і залякати тих, хто перебував усередині".

Двоє співробітників ірландської поліції були доставлені до лікарні з травмами, яких вони зазнали під час зіткнень з протестувальниками. Один поліцейський отримав удар пляшкою по голові, а інший – травму плеча.

Арешти були проведені на тлі серйозних заворушень, і поліція пообіцяла "рішучу реакцію", якщо насильство продовжиться.

The Irish are out at Citywest again tonight following an invader being housed at the Dublin facility being charged with a sex attack on a 10yr old girl.



pic.twitter.com/PNSbU06AH2 – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 22, 2025

Міністр юстиції Джим О'Каллаган Ірландії заявив, що арештів буде більше. За його словами, поліція професійно відреагувала на "хуліганське насильство" в цьому районі, і що заарештовані будуть "звинувачені, названі і безжально покарані" кримінальною системою правосуддя.

Як зазначається, 26-річний чоловік з'явився у вівторок, 22 жовтня, у суді, де йому висунули звинувачення у зв'язку з імовірним інцидентом.

Наприкінці вересня ефіопський шукач притулку Хадуш Герберсласі Кебату, арешт якого в липні викликав бурхливі протести біля готелю поблизу Лондона, де він та інші мігранти були розміщені, був засуджений до тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над підліткою та іншою жінкою.

Арешт Кебату викликав насильницькі протести біля готелю і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.