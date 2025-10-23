В Ирландии продолжаются антимиграционные протесты, есть задержанные

В Ирландии арестовали более 20 человек во время третьей ночи протестов в Дублине возле здания, в котором проживают просители убежища.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В ночь на 23 октября в Дублине арестовали 23 человека после многочасового противостояния с ирландской полицией. Сотни протестующих столкнулись с около 40 полицейскими во время третьей ночи противостояний, которые начались после вероятного сексуального насилия над 10-летней девочкой.

Некоторые протестующие бросали в правоохранителей камнями, файерами, стеклянными бутылками и деревянными досками. Протестующие вывешивали ирландские флаги, скандировали антииммиграционные лозунги и бросали камни.

Фото: The Guardian

Подразделение общественного порядка оттеснило толпу подальше от отеля, наступая на нее с щитами.

Хотя значительная часть толпы разошлась в течение ночи, полиция развернула дополнительное подразделение общественного порядка за теми, кто остался на протесте, вскоре после 22:00.

Несколько человек, оказавшихся между двумя подразделениями, были задержаны при попытке побега.

Комиссар полиции Джастин Келли сказал, что беспорядки не были мирной демонстрацией, а "насилием с целью повредить здание Citywest и запугать тех, кто находился внутри".

Двое сотрудников ирландской полиции были доставлены в больницу с травмами, которые они получили во время столкновений с протестующими. Один полицейский получил удар бутылкой по голове, а другой – травму плеча.

Аресты были проведены на фоне серьезных беспорядков, и полиция пообещала "решительную реакцию", если насилие продолжится.

The Irish are out at Citywest again tonight following an invader being housed at the Dublin facility being charged with a sex attack on a 10yr old girl.



pic.twitter.com/PNSbU06AH2 – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 22, 2025

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган заявил, что арестов будет больше. По его словам, полиция профессионально отреагировала на "хулиганское насилие" в этом районе, и что арестованные будут "обвинены, названы и безжалостно наказаны" уголовной системой правосудия.

Как отмечается, 26-летний мужчина появился во вторник, 22 октября, в суде, где ему было предъявлено обвинение в связи с предполагаемым инцидентом.

В конце сентября эфиопский искатель убежища Хадуш Герберсласи Кебату, арест которого в июле вызвал бурные протесты возле отеля близ Лондона, где он и другие мигранты были размещены, был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие над подростком и другой женщиной.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля и заставил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пятерых человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают искатели убежища.