Літня українка переплатила сотні злотих за коротку поїздку таксі у Варшаві

Літня громадянка України стала жертвою завищеного тарифу на таксі у польській Варшаві, заплативши понад 700 злотих (близько 120 євро) за 15 хвилин поїздки.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомила соціологиня та дипломатка Ева Суфін-Жакмар, яка допомагала громадянці України, жінка замовила поїздку від Східного залізничного вокзалу до центру міста – відстань становила лише 6,5 км, а поїздка тривала 15 хвилин.

Вартість, виставлена водієм, склала 720 злотих, хоча за законом максимально допустима сума мала б становити близько 117,5 злотих (близько 27 євро).

Фото: Facebook

Суфін-Жакмар зазначила, що водій представився таксистом, однак автомобіль не мав обов’язкового бічного номера ліцензованого таксі. У квитанції була вказана "договірна ціна" з тарифами, які не відповідають законним ставкам у Варшаві.

Як зазначається, у столиці Польщі діють два тарифи: денний (5 злотих/км) та нічний або святковий (7,5 злотих/км), стартовий тариф не може перевищувати 10 злотих, а погодинна плата за очікування – 50 злотих.

Зазначимо, влітку у столиці Хорватії розгорівся скандал, коли новозеландська туристка стала жертвою шахрайства: за коротку поїздку від Центрального вокзалу Загреба до сусідньої вулиці, протяжністю у 1,05 км, з її банківської картки списали понад 1500 євро.

Наприкінці липня у Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком. Того ж місяця шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.