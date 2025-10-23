Пожилая украинка переплатила сотни злотых за короткую поездку на такси в Варшаве

Пожилая гражданка Украины стала жертвой завышенного тарифа на такси в польской Варшаве, заплатив более 700 злотых (около 120 евро) за 15 минут поездки.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщила социолог и дипломат Эва Суфин-Жакмар, которая помогала гражданке Украины, женщина заказала поездку от Восточного железнодорожного вокзала до центра города – расстояние составляло всего 6,5 км, а поездка длилась 15 минут.

Стоимость, выставленная водителем, составила 720 злотых, хотя по закону максимально допустимая сумма должна была бы составлять около 117,5 злотых (около 27 евро).

Фото: Facebook

Суфин-Жакмар отметила, что водитель представился таксистом, однако автомобиль не имел обязательного бокового номера лицензированного такси. В квитанции была указана "договорная цена" с тарифами, которые не соответствуют законным ставкам в Варшаве.

Как отмечается, в столице Польши действуют два тарифа: дневной (5 злотых/км) и ночной или праздничный (7,5 злотых/км), стартовый тариф не может превышать 10 злотых, а почасовая плата за ожидание – 50 злотых.

Отметим, летом в столице Хорватии разгорелся скандал, когда новозеландская туристка стала жертвой мошенничества: за короткую поездку от Центрального вокзала Загреба до соседней улицы, протяженностью в 1,05 км, с ее банковской карты списали более 1500 евро.

В конце июля в Германии мошенник завладел 100 тыс. евро, обманув пенсионера телефонным звонком. В том же месяце мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным портфелем, эквивалентным 250 тыс. евро.