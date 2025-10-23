Король Британії прибув до Ватикану з історичним візитом

Британський король Чарльз III та королева Камілла у четвер прибули до Ватикану з історичним візитом, метою якого є зміцнення відносин між Англіканською та Католицькою церквами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Чарльз, який є номінальним главою Англіканської церкви, прибув разом із Каміллою на площу Святого Петра, яку майже повністю спорожнили співробітники сил безпеки. Король і королева мали аудієнцію з Папою Левом XIV – це їхня перша зустріч від часу його обрання у травні.

Кульмінацією візиту є спільна молитва опівдні в Сикстинській капелі – уперше від часів Реформації голови двох християнських церков сходяться у молитві разом. Таким чином король стане першим главою Англіканської церкви, який публічно помолиться разом із Папою, символічно продемонструвавши єдність із Католицькою церквою.

Під час перебування в Римі Чарльз також має офіційно отримати новий титул і відзнаку в понтифікальній базиліці Святого Павла.

Візит відбувається на тлі чергової хвилі пильної уваги до британської королівської родини через зв’язки принца Ендрю з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Скандал, який уже багато років переслідує брата короля, знову спалахнув цього тижня після публікації мемуарів Вірджинії Джуффре – однієї з жінок, що звинуватили Епштейна.

Король Чарльз III та королева Камілла здійснюють державний візит до Ватикану через шість місяців після того, як поїздку було відкладено через хворобу покійного Папи Римського Франциска.

Хоча король і королева перенесли свій офіційний державний візит у квітні, вони приватно зустрілися з Франциском під час свого чотириденного державного візиту до Італії.