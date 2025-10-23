Король Британии прибыл в Ватикан с историческим визитом
Британский король Чарльз III и королева Камилла в четверг прибыли в Ватикан с историческим визитом, целью которого – укрепление отношений между Англиканской и Католической церквями.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
Чарльз, который является номинальным главой Англиканской церкви, прибыл вместе с Камиллой на площадь Святого Петра, которую почти полностью освободили от людей сотрудники сил безопасности. У короля и королевы состоялась аудиенция с Папой Львом XIV – это их первая встреча со времени его избрания в мае.
Кульминацией визита стала совместная молитва в полдень в Сикстинской капелле – впервые со времен Реформации главы двух христианских церквей сходятся в молитве вместе. Таким образом король станет первым главой Англиканской церкви, который публично помолится вместе с Папой, символически продемонстрировав единство с Католической церковью.
Во время пребывания в Риме Чарльз также должен официально получить новый титул и награду в понтификальной базилике Святого Павла.
Визит проходит на фоне очередной волны пристального внимания к британской королевской семье из-за связей принца Эндрю с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Скандал, который уже много лет преследует брата короля, снова вспыхнул на этой неделе после публикации мемуаров Вирджинии Джуффре – одной из женщин, обвинивших Эпштейна.
Король Чарльз III и королева Камилла совершают государственный визит в Ватикан через шесть месяцев после того, как поездка была отложена из-за болезни покойного Папы Римского Франциска.
Хотя король и королева перенесли свой официальный государственный визит в апреле, они в частном порядке встретились с Франциском во время своего четырехдневного государственного визита в Италию.