Орбан: християнська мораль зобов’язує Угорщину допомогти Україні досягти миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер виступив у Будапешті перед учасниками Маршу миру з нагоди початку Угорської революції 1956 року і левову частину свого виступу він присвятив Україні.

Виступ Орбана цитує видання Index, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Орбан заявив, що якби Брюссель не заважав мирній місії президента США, то війна вже була б завершена, а якби Дональд Трамп був президентом, "війна навіть не почалася б".

Він сказав, що Угорщина стоїть на боці миру, але це "не наша війна", яка блокує зростання європейської та угорської економіки.

"Гроші ЄС безконтрольно течуть в Україну, а натомість ми отримуємо лише закриті заводи. Тож це справжнє диво, що Угорщина досі може фінансувати найбільшу в Європі програму житлового будівництва та податкових пільг", – заявив він.

Далі Орбан довго розмірковував, що, на його думку, Україна не є незалежною, самостійною державою, і згадав про українсько-угорські відносини.

"Українці поводилися з угорцями погано, але християнська мораль вимагає, щоб ми допомогли їм укласти мир. Ми – єдина країна, де можна реалізувати мир, і ми до цього готові", – додав він.

Також Орбан заявив, що угорці не хочуть вступу України до НАТО чи ЄС, але підтримують, щоб вона стала "асоційованою державою, пов’язаною з Євросоюзом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.